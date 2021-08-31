ما هي الإرشادات المحدثة في المدارس الخاصة بدبي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إمارة دبي، الإرشادات والإجراءات التي يجب على المختبرات العلمية، ومطابخ التدريب، والاستوديوهات الفنية، وقاعات الموسيقى والمكتبات في المدارس الخاصة في الإمارة تطبيقها لحماية المنظومة التعليمية من فيروس كورونا المستجد.



التباعد الاجتماعي

تطالب الإجراءات بتجنب استخدام القاعات بكامل طاقتها الاستيعابية، لضمان امحافظة على التباعد الجسدي، وبأن تكون هناك مسافة متر واحد بين المستخدمين أثناء الحصة، وضرورة تعقيم الأماكن والأسطح والمعدات التي تكثر ملامستها، بعد كل استخدام، وتشجيع الطلبة على جلب معداتهم وأدواتهم، ووضع إرشادات واضحة للمسؤولين عن التنظيف، للتأكد من اتباعهم الإجراءات الصحيحة الخاصة بالنظافة والتعقيم وفقاً لتوجيهات بلدية دبي.

تقاسم الأغذية

كما تشمل الإرشادات منع مشاركة الأغذية التي تحضر في حصص تكنولوجيا الغذاء بين الطلبة، وإلزام المكتبات بإجراءات دخولها على دفعات، بينها فواصل زمنية، والتنظيف والتعقيم بين الحصص، كما ينصح بالحفاظ خلال الحصص المكتبية وأماكن القراءة على التباعد الجسدي مسافة متر واحد بين الطلبة، ومطالبة أمناء المكتبات وكادر الدعم بوضع الكمامات واستخدام معقمات اليدين بعد كل مخالطة.

المكتبات

‎وعلى مكتب الاستقبال في المكتبة تعقيم المعدات كل ساعة، وأن يشرف المعلم على استعراض الكتب واختيارها، لتقليل ملامستها من الطلبة، كما يمنع استخدام الكتب المصنوعة من القماش أو من مواد يصعب تنظيفها، مع ضرورة وضع الكتب المستخدمة في حاوية عليها لافتة واضحة.

‎وتشجع هيئة المعرفة والتنمية البشرية المدارس الخاصة على تغليف الكتب، وتعقيم معدات المكتبة وأدواتها بعد كل استخدام، ومنع مشاركة الطلبة لهذه المعدات، إلى جانب التشجيع على استخدام الإنترنت عند البحث عن الكتب واستعارتها، وتخصيص منطقة لوضع تشكيلة مختارة من الكتب، للتخفيف من البحث اليدوي عنها في المكتبة، وتخصيص منطقة عليها لافتة واضحة لتسليمها.