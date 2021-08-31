حيلة باستخدام زبدة الفول السوداني تساعد على النوم.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

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شارك جراح تجميل أمريكي حيلة بسيطة تساعد على النوم باستخدام زبدة الفول السوداني.



ويعرض مقطع الفيديو الذي ننشره الدكتور أنتوني يون، من ديترويت، على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مجموعة من النصائح، بما في ذلك كيفية التخلص من الغثيان وكيفية إحياء ذراع يعاني من الخدر. ولكن ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو نصيحته الأولى لأولئك الذين يكافحون من أجل النوم في الليل.

الحل بسيط للغاية، وكل ما تحتاجه هو عنصر موجود في معظم المنازل، وهو زبدة الفول السوداني.

ويقول يون "إذا كنت لا تستطيع النوم في الليل، جرب ملعقة من زبدة الفول السوداني قبل الذهاب إلى الفراش، فهي تحتوي على التربتوفان الذي سيساعدك على النوم".

ويلعب التربتوفان دورًا في إنتاج مادة السيروتونين، وهو عامل استقرار للمزاج، والميلاتونين الذي يساعد في تنظيم أنماط النوم.

وفي مقطعه، يقترح يون أيضًا استنشاق مسحة من الكحول إذا كنت تشعر بالغثيان وأن تهز رأسك من جنب إلى جنب عدة مرات لإرخاء عنقك إذا كنت تعاني من الخدران في ذراعك، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الإجهاد، يوصي الخبير بإغلاق عينيك، والاستنشاق مع العد حتى أربعة والزفير مع العد حتى ثمانية.

وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من مليون مرة وحصد أكثر من 309000 إعجاب وآلاف التعليقات منذ نشره على تيك توك، وأثنى العديد من المعلقين على نصائح الدكتور يون التي يمكن أن تحل لهم العديد من المشاكل الصحية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.