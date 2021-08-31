لهذا السبب.. "ذا روك" يرتدي سماعة الرأس Project Rock الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ظهر الممثل الأمريكي الشهير دوين جونسون (ذا روك)، وهو يرتدي سماعة رأس كبيرة الحجم في بعض الصور التي تداولاتها السوشيال ميديا.



وأعلنت شركة "أندر آرمور" عن إطلاق سماعة الرأس Project Rock الجديدة بالتعاون مع الممثل الأمريكي دوين جونسون.

وأوضحت الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج التجهيزات الرياضية أن سماعة الرأس من نوع Over-Ear تلبي احتياجات الرياضيين حتى أثناء التدريبات الأكثر صعوبة وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC.

وعلى الرغم من الترويج لسماعة الرأس الجديدة بأنها ثمرة للتعاون بين "أندر آرمور" و"ذا روك"، إلا أن التجهيزات التقنية والخبرة الفنية اللازمة مستمدة من شركة جي بي إل JBL المتخصصة في إنتاج الأجهزة الصوتية، وتمتاز سماعة الرأس الجديدة بالعديد من الوظائف المصممة خصيصا للرياضيين، والتي لا تتوفر إلا في عدد محدود من موديلات Over-Ear.

وتمتاز سماعة الرأس أندر آرمور Project Rock الجديدة بمقاومة التعرق والمطر وفقا لفئة الحماية IPX4، كما أن وسادات الأذن مصنوعة من خامات سريعة الجفاف، فضلا عن أنه يمكن خلعها وغسلها، علاوة على أن شريط الرأس قوي ومتين ويسهل حمله حتى إذا كانت الأيدي متعرقة، وقد تم ضبط الصوت بواسطة "ذا روك" شخصيا.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس الجديدة على مشغل قياس 40 ملم، ولا يتعدى وزنها 294 جراما، ويتم توصيلها بالهواتف الذكية عن طريق تقنية البلوتوث 5، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 45 ساعة، وعند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة فإن فترة تشغيل البطارية تقل إلى 35 ساعة.

ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق كابل USB-C، ويتم استعمال سماعة الرأس الجديدة عن طريق بضعة أزرار.