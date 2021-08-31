الحرائق تهدد آلاف المنازل في كاليفورنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اشتعلت عدة حرائق غابات في أنحاء كاليفورنيا،ما تسبب في صعوبات لسكان الولاية، حيث تهدد الحرائق آلاف المنازل وتبث الدخان الضار بالهواء.



واتخذت المعركة ضد حريق "كالدور" المشتعل بالقرب من ساوث ليك تاهو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في جبال سييرا نيفادا، منعطفا نحو الأسوأ يوم الأحد، عندما قال مسؤولون إن نشاط الحرائق كان "أكثر ضراوة مما كان متوقعا"، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وتم وضع غالبية بحيرة تاهو الجنوبية تحت أوامر إخلاء إجبارية، الإثنين .

وأججت الرياح القوية الحرائق، حيث انخفضت نسبة احتواء الحريق الذي تبلغ مساحته 177 ألفا و260 فدانا من 19% يوم الأحد إلى 14% بحلول صباح يوم الإثنين.

ويهدد الحريق أكثر من 20 ألف مبنى.