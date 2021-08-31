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مستشار: محافظ شبوة يصر على خروج قوات الإمارات من بلحاف وإحلال قوات الجيش اليمني

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دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وأشار الحاج إلى أن الموقف السعودي من هذا الطرح إيجابي وأن قوات الجيش اليمني والأمن هي من ستحل محل هذه القوات.

وقال الحاج في تصرح لوكالة "سبوتنيك":  "إن الجيش سيطر على المناطق المحيطة بالمنشأة، ويمنع الدخول والخروج من المنشأة للحفاظ عليها آمنة، لمنع دخول عناصر تخريب إليها، وهناك وفد سعودي أتى إلى المحافظ الذي هو الآن في القرب من الميناء، يطلب التهدئةّ، والمحافظ يصر على رحيل الإمارات من منشأة بلحاف".

وأكد في ذات السياق أن "موقف الجانب السعودي موقف إيجابي"، وأنه "لن تحل أي قوة غير الجيش والأمن اليمني مكان قوات الإمارات المتواجدة حاليا في ميناء بلحاف".

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توزع القوى في اليمن

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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