أول سفير للبحرين لدى إسرائيل يغرد بثلاث لغات قبل أن يصل تل أبيب

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد الجلاهمة على حسابه في "تويتر"، بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والعبرية، معربا عن سعادته بالوصول إلى إسرائيل لتمثيل بلاده بها كأول سفير للمملكة لدى تل أبيب.

وكتب: "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

​ومن المقرر أن يصل الجلاهمة، إلى تل أبيب اليوم على متن رحلة جوية لطيران الخليج (الناقل الوطني البحريني) تهبط في مطار بن غوريون، بحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وأدى الجلاهمة اليمين القانونية في يونيو/ حزيران الماضي أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

​وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الجلاهمة حضر السبت الماضي، حفل استقبال في العاصمة البحرينية المنامة، بمبادرة من الجالية اليهودية هناك.

وبذلك يصبح الجلاهمة ثاني سفير لدولة خليجية في إسرائيل بعد سفير الإمارات محمد محمود آل خاجة، الذي وصل إلى تل أبيب مطلع مارس/ آذار الماضي، كما تم تعيين سفيرين لإسرائيل في كلا البلدين.

ووقعت البحرين والإمارات مع إسرائيل اتفاقين لتطبيع العلاقات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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