شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الليبية" تبحث مع بعثة أممية إجراءات تنظيم عمل المنظمات الدولية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وكيل وزارة الخارجية الليبية لشؤون التعاون الدولى والمنظمات، عمر كتى، مع منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، جورجيت جانيون، إجراءات تنظيم عمل المنظمات الدولية فى ليبيا.
واستعرض الجانبان - وفقا لبوابة "أفريقيا" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.
كما تطرق اللقاء لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.