"الخارجية الليبية" تبحث مع بعثة أممية إجراءات تنظيم عمل المنظمات الدولية فى البلاد

القاهرة - سامية سيد - بحث وكيل وزارة الخارجية الليبية لشؤون التعاون الدولى والمنظمات، عمر كتى، مع منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، جورجيت جانيون، إجراءات تنظيم عمل المنظمات الدولية فى ليبيا.

واستعرض الجانبان - وفقا لبوابة "أفريقيا" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.

كما تطرق اللقاء لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.