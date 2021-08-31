شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يعقد جلسة اليوم لمناقشة استجواب حكومة الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب الليبى اليوم الثلاثاء، جلسة في مدينة طبرق، بعدما علق أمس الإثنين جلسته التي خصصت لمناقشة استجواب حكومة الوحدة الوطنية، والطلب المقدم منها بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن جلسة الإثنين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح خلصت إلى تشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع القادم، وتشكيل لجنة من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد، لعرضها على مجلس النواب، وتشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها، وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.

وكان المجلس الرئاسى الليبى قد أعرب عن أمله فى دعم دول الجوار المبادرة الليبية، لاستضافة مؤتمر دولى لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق المقررات الدولية والأممية.

وأوضحت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسى الليبى نجوى وهيبة في تصريح ، اليوم الثلاثاء، وأوردته بوابة أفريقيا، أن المجلس يثمن الجهود الدبلوماسية الجزائرية الداعمة للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، والتي جاءت تتويجاً للقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون .

وأضافت أن المجلس يؤكد في إطار انعقاد المؤتمر الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر، على ضرورة توحيد الرؤى في الملفات المشتركة والتنسيق مع دول الجوار المشاركة في الاجتماع من أجل دعم الاستقرار واستدامة السلام في البلاد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفق مقررات مؤتمري برلين 1 و2 .

وأشارت إلى أن نجاح الجهود الدبلوماسية التي يقودها المجلس الرئاسي والتي تمثلت أيضاً في زيارة عضوا المجلس إلى الجزائر، في يونيو الماضي أثمرت عن هذا الاجتماع الوزاري المهم والذي يأتي تتويجاً لمشاورات ومباحثات، قام بها مع جميع الأطراف المحلية والدولية بهدف العبور بليبيا إلى شاطئ الآمان وصولاً لتحقيق السلام في البلاد.