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الرئيس الفلسطينى يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما لمواجهة فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم ولمدة 30 يوما لمواجهة فيروس كورونا، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و2466 إصابة جديدة بكورونا و742 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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