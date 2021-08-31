شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إعمار العراق على طاولة ورش عمل الأمم المتحدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" اليوم الثانى لسلسلة ورش العمل التى تنظمها حول إعادة البناء بشكل أفضل فى المنطقة العربية بحضور عدد من المسؤولين بالدول العربية والمدير الإقليمى للمنظمة د.عرفان على والدكتورة رانيا هدية مدير مكتب المنظمة فى مصر.

وخلال اليوم الثانى لسلسلة ورش العمل التى تعقدها المنظمة الأممية تناولت تطبيق استراتيجية إعادة إعمار المساكن وتطويرها فى العراق، وذلك تماشيا مع الجهود الريادية المصرية فى دعم إعمار العراق.

وعرض المسؤولون مصفوفة خارطة الطريق التى تضم الاستراتيجيات المعتمدة الموحدة بما فى ذلك سياسة الأراضي، وسياسة الإسكان والبرنامج الوطنى للمستوطنات غير الرسمية واستراتيجية إعادة الإعمار، والمستوطنات العشوائية.

وكان تم عرض تجارب مصر الناجحة فى القضاء على العشوائيات والتطوير الحضرى فى عدد من المدن والمناطق المصريه خلال الفترة الماضية وكذلك خطتها المستمرة فى مشروعات التطوير الحضرى بمشاركة عدد من المحافظين والمسؤولين فى الدول العربية.

ووفق المنظمة الدولية المعنية بالتنمية الحضرية أن المنطقة العربية واحدة من أكثر مناطق العالم تحضرا، ومن المتوقع أنه بحلول 2030 ستستضيف المنطقة 187 مليون شخص ومن المتوقع أن يعيش 63% منهم فى المدن وهوامشها، لافتة إلى أن فى المنطقة مجموعة من التحديات التى يمكن أن تعيق تعزيز التنمية الحضرية المستدامة لأن معظم سكان المناطق الحضرية فى المنطقة العربية يعيشون فى المجتمعات الحضرية الرئيسية وقلت القدرة التنافسية للمدن الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى زيادة هجرة العمالة الداخلية فى المدن العربية.

جاء الهدف من الورشة دعم المدن العربية لتعزيز استخدام أدوات التعافى وإدارة المدن لتعزيز التعافى المحلى المستدام والتنمية فى المنطقة العربية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تبادل الخبرات من مصر والعراق ودول أخرى والاستفادة من المناقشات المتعلقة بطريقة تطبيق هذه التجارب فى سياقات مختلفة لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر خضرة وشمولية.