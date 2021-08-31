شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأمنية للانتخابات العراقية تتخذ إجراءات لتأمين المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بالعراق اليوم الثلاثاء، اللجان الأمنية الفرعية في كافة المحافظات باتخاذ إجراءات تأمين مرشحي الانتخابات المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان لها حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، إنه " استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والتي تهدف إلى إنجاح العملية الديمقراطية، ومن أجل حماية وسلامة المرشحين للانتخابات القادمة وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم، أصدرت اللجنة الأمنية العليا أوامرها إلى الأجهزة الأمنية المعنية ما يمهد لقيام اللجان الأمنية الفرعية في المحافظات كافة لمتابعة المرشحين وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل أخرى؛ بهدف التشاور معهم للوصول إلى أفضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الأمنية".

وأشار البيان إلى أن "التوجيهات شملت أهمية حماية التجمعات والاحتفالات الانتخابية للمرشحين بعد التنسيق مع رئيس اللجنة الامنية الفرعية في كل محافظة".