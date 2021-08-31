شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الاتصالات الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مراقبة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، سلسلة التوريد، إدارة المشاريع).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)