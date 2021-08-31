شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: إحالة مواطنين ومقيم ظهروا في مقطع فيديو مثير للجدل إلى النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن إحالة مواطنين ومقيم ظهروا في مقطع فيديو إلى النيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى المحطات شرق مدينة الرياض، وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضح أنهم مواطنان ومقيم، وجاري استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.