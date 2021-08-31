كل ما تريد معرفته حول تلفاز Mi TV 5X الجديد من شاومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة التلفاز الذكي Mi TV 5X الجديدة، والتي تمتاز بمظهر عصري وتقنية متطورة تقبل تحميل آلاف التطبيقات.



وأوضحت شاومي الصينية أن أجهزة التلفاز الجديدة تمتاز بجسم معدني وشاشة بألوان فائقة الجودة وسماعات متطورة، وتعتمد على نظام التشغيل PatchWall 4، الذي يزخر بالعديد من الوظائف الحديثة مع دعم المساعد الصوتي جوجل Assistant.

وتشتمل سلسلة التلفاز الذكي الجديدة على موديلات قياس 43 أو 50 أو 55 بوصة مع دعم تقنية 4K لعرض محتويات HDR، وتروج الشركة الصينية لأجهزة التلفاز الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 94% ونطاق الألوان NTSC بنسبة 88%.

وتروج شركة شاومي لأجهزة التلفاز الجديدة من خلال سماعات ستريو بقدرة 30 أو 40 واطا مع دعم تقنية HDMI eARC وDTS-HD ودولبي Atmos، ومن أهم ما يميز هذه الموديلات الجسم المعدني، بالإضافة إلى الحامل المعدني مع لمسة نهائية من الكربون، وبفضل الحواف النحيفة للغاية فإن نسبة الشاشة إلى جسم التلفاز تبلغ 96%.

وتعتمد أجهزة التلفاز الجديدة من شاومي على نظام التشغيل PatchWall 4، الذي يزخر بالعديد من الوظائف المتطورة بما في ذلك دعم وظيفة المساعد الصوتي جوجل Assistant ووضع الأطفال مع توصيات بالمحتويات المناسبة ووظيفة البحث الشامل ودمج IMDb وتطبيق شاومي Mi Home، والذي يتيح إمكانية التحكم في مختلف الأجهزة المنزلية الذكية.

ويستند هذا النظام إلى نظام جوجل Android TV 10، وبالتالي فإنه يمكن تثبيت آلاف التطبيقات من الجهات الخارجية وجوجل كروم كاست.