شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على خطوات إصدار بطاقة الهوية في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 متابعات_الخليج 365 أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خطوات إصدار بطاقة الهوية في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد التقدم بطلب إصدار بطاقة الهوية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels. خطوات إصدار بطاقة الهوية -التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق. -اختيار خدمة إصدار بطاقة هوية. -تقديم الطلب وتسديد الرسوم. -تصلك رسالة نصية بإتمام ونجاح العملية والخطوة التالية في حال وجودها. - تحرير طلب إصدار بطاقة الهوية لفئة 15 سنة فما فوق من حساب المتعامل الخاص بالتطبيق. - مراجعة أقرب مركز خدمة لإتمام عملية التبصيم. - استلام الطباقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.