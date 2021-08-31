البرازيل.. القبض على رجل تلقى 5 جرعات من 3 لقاحات مختلفة في شهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حصل رجل في العقد الخامس من العمر في البرازيل على 5 جرعات متتالية من 3 أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لكورونا في غضون شهرين.



وتمكنت السلطات البرازيلية من كشف حيلة الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأفادت صحيفة تيرا البرازيلية، أن الرجل لم يكشف عن هويته أثناء حصوله على اللقاح واستمر في تلقي الجرعات المضادة لكورونا 5 مرات دون أن تدرك السلطات الصحية ذلك، إلا أنها أحبطت محاولته السادسة.

واعترف الرجل أنه تلقى جرعتي فايزر وكورونفاك وجرعة أسترازينيكا بين 12 مايو إلى 21 يوليو، واعتقدت إدارة الصحة أن خللا في النظام الإلكتروني وراء الواقعة، إلا أن التحقيقات كشفت حصول الرجل على مساعدة من أحد مسؤولي اللقاحات فأحيلا للتحقيق، خصوصا أن البرازيل تعاني نقصا حادا في اللقاحات، وينتظر الملايين جرعتهم الأولى.