شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان فى ذكرى رحيل موسى الصدر: رجل الحوار والانفتاح والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، عبر صفحته على" تويتر": "‏في الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر، نفتقد في هذه الأيام العصيبة غياب رجل الحوار والانفتاح والوطنية، وإيمانه برسالة العيش المشترك والتضحية في سبيل وحدة العائلة اللبنانية وتمايز وطننا.

فلتكن هذه الذكرى مصدر إلهام لنا جميعا، لنعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه".وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وفى السياق نفسه، أدلى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، قال فيه: "يستحضر اللبنانيون اليوم ذكرى تغييب قامة وقيمة وطنية عربية و‘نسانية ملأت المساحة حضورا رغم الغياب، فالإمام موسى الصدر كان فعلا وقولا قائدا يغرف من بحر شعبه كل الآلام والامال فحملها بصدق وعنفوان والتزام على مساحة الوطن من جنوبه الى شماله ومن شرقه إلى غربه، وكان حاضرا لدى كل المكونات من حدود القاع الى قمم العرقوب في شبعا وكفرشوبا، كما صور وبعلبك وبيروت.

يذكر أن موسى الصدر هو رجل دين وزعيم سياسي لبناني أسس حركة أمل ، في 25 أغسطس 1978، سافر موسى الصدر إلى لببيا مع إثنين من أصحابه للإجتماع مع المسؤولين الحكوميين بدعوة من الرئيس معمر القذافي. شوهد الثلاثة لآخر مرة في 31 أغسطس، ولم يسمع منهم أي شيء مجددًا. ظهرت نظريات عديدة حول ظروف إختفائهم، إلا أن أيًا منها لم يتم إثباته. يظل مصير الصدر حتى اليوم مجهولًا.