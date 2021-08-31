"الرئاسى الليبى": نأمل فى دعم دول الجوار لاستضافة مؤتمر دولى لتفعيل مبادرة استقرار البلاد

القاهرة - سامية سيد - أعرب المجلس الرئاسى الليبى عن أمله فى دعم دول الجوار المبادرة الليبية، لاستضافة مؤتمر دولى لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق المقررات الدولية والأممية.

وأوضحت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسى الليبى نجوى وهيبة في تصريح ، اليوم الثلاثاء، وأوردته بوابة أفريقيا، أن المجلس يثمن الجهود الدبلوماسية الجزائرية الداعمة للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، والتي جاءت تتويجاً للقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون .

وأضافت أن المجلس يؤكد في إطار انعقاد المؤتمر الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر، على ضرورة توحيد الرؤى في الملفات المشتركة والتنسيق مع دول الجوار المشاركة في الاجتماع من أجل دعم الاستقرار واستدامة السلام في البلاد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفق مقررات مؤتمري برلين 1 و 2 .

وأشارت أن نجاح الجهود الدبلوماسية التي يقودها المجلس الرئاسي والتي تمثلت أيضاً في زيارة عضوا المجلس إلى الجزائر، في يونيو الماضي أثمرت عن هذا الاجتماع الوزاري المهم والذي يأتي تتويجاً لمشاورات ومباحثات، قام بها مع جميع الأطراف المحلية والدولية بهدف العبور بليبيا إلى شاطئ الآمان وصولاً لتحقيق السلام في البلاد.