شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أفراد وتضرر طائرة مدنية في هجوم حوثي على مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف، اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا مطار أبها الدولي. وأوضحت بحسب “الإخبارية”، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية. وأكدت أن هذا الاعتداء يمثل جريمة حرب، وهو الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة.

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