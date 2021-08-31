شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لتجميد الخبز وتذويبه بشكل صحيح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تجميد الخبز عادة جيّدة تتبعها ربات البيوت لتجنّب الهدر غير الضروري له وفي الوقت نفسه بقاء كميات منه في متناول اليد دائماً.



لكن الحفاظ على النكهة والرائحة الجيّدة وطزاجة الخبز يتطلب اتباع مجموعة من الحيل والنصائح عند تجميده وإذابته، نستعرضها في السطور التالية وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

كيفية تجميد الخبز

يعد تجميد الخبز بالطريقة الصحيحة الوسيلة الأكثر أماناً للاستمتاع بطعمه طازجاً حتى بعد فترة طويلة كما لو كنت اشتريته للتو، العادة التي يجب القيام بها باتباع مجموعة من النصائح:

توقيت التجميد

في حالة الرغبة في تجميد الخبز يُنصَح بالقيام بهذه الخطوة على الفور بعد شرائه (لحد أقصى في غضون 12 ساعة من شرائه من المخبز).

وبهذه الطريقة سيخضع الخبز لعملية التجميد قبل أن يبدأ في التيبس والتلف ومن ثم يظل طازجاً ولذيذاً حتى بعد إخراجه من الفريزر.

التغليف

يمكن أن تساعد الحقيبة الورقية أو البلاستيكية التي اشتريت الخبز بها في الاحتفاظ به في المخزن، لكنها غير مناسبة لدرجات الحرارة المنخفضة والتجميد.

لذلك، ينصح بوضع الخبز في أكياس الفريزر أو ورق التغليف الشفاف أو أوراق الألومنيوم قبل تخزينه في المجمد.

الحصص

قبل تجميد الخبز يُنصح بتقطيعه إلى شرائح أو إلى نصفين، وبهذه الطريقة سيكون من السهل تجميد كل جزء حسب الرغبة واختيار الكمية المراد تذويبها في كل مرة.

مدة التجميد

يتم وضع ملصق يوضح تاريخ التجميد ووضع الخبز في الجزء السفلي من الفريزر، حيث يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى 3 أشهر.

كيفية تذويب الخبز

تجميد الخبز بشكل صحيح يؤدي إلى عملية إذابة سهلة للغاية من خلال الاختيار من بين عدة خيارات:

أفضل طريقة للحصول على خبز طازج ولذيذ، هو إخراج كمية الخبز المرغوب في إذابتها من الفريزر ووضعها في الثلاجة (في الصيف) أو في الخزانة الجانبية (في الشتاء).

في حالة الرغبة في الإذابة السريعة للخبز ، يمكن أن يكون الميكروويف أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، من خلال خيار التذويب، للحصول على شرائح طازجة وشهية وساخنة.

الفرن من الوسائل المفيدة لإذابة الخبز المجمد، ولإحضار شرائح الخبز إلى المائدة كما لو تم شراؤها للتو.

وتتم هذه الطريقة عن طريق إخراج الخبز من الفرن وتركه يذوب بمفرده في درجة حرارة الغرفة، ثم وضعه في فرن حراري لمدة 10 دقائق عند 120 درجة مئوية، ليخرج من الفرن ساخناً ومقرمشاً.