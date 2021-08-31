الحقيبة الدلو تتربع على عرش موضة هذا الخريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تتربع الحقيبة الدلو (Bucket Bag) على عرش موضة الحقائب النسائية في خريف/شتاء 2021/2022 لتضفي على المظهر لمسة جاذبية وتفرد.



وأوضحت مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة الدلو تتخذ – كما يبدو من اسمها – شكل الدلو، مشيرة إلى أنها تتسم بطابع عملي للغاية؛ حيث إنها توفر مكانا كافيا لاستيعاب أغراض المرأة العديدة.

وعلى صعيد الألوان، تتألق الحقيبة الدلو هذا الموسم بألوان كلاسيكية هادئة كالأسود والبني والكريمي، كما تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال ألوانها الصارخة كالوردي الصارخ والأحمر البرغندي.

وبالإضافة إلى ذلك، تزدان موديلات أخرى بنقوش جذابة كالشعارات والنقوش الهندسية ذات الطابع العصري مثل أشكال البنايات.