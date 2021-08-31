لأغراض طبية.. بنما أول دولة في أمريكا الوسطى تشرّع القنب الهندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وافق البرلمان في بنما على مشروع قانون يشرّع استخدام القنّب الهندي لأغراض طبية ليصبح أول دولة في أمريكا الوسطى تقدم على هذه الخطوة



وحظي هذا المشروع الذي أطلق بمبادرة من كريسبيانو أداميس رئيس البرلمان في بنما بأربعة وأربعين صوتا مؤيدا، من دون أي صوت معارض. ومن المرتقب أن يوقع رئيس البرلمان لاورنتينو كورتيزو هذا النصّ.

وقال لياندرو أفيلا العضو في حزب أداميس "الحزب الثوري الديمقراطي" الاشتراكي الديمقراطي الحاكم إن "هذا التدبير من شأنه أن يساعد مئات البنميين الذين يتعذّر عليهم حتّى الآن الحصول على هذا الدواء".

وسيخصّص استخدام القنّب الهندي "لأغراض علاجية وطبّية وبيطرية وعلمية وبحثية في الأراضي الوطنية برمّتها"، وفق ما جاء في نصّ القانون.

ويسعى مؤيّدو هذا القانون إلى تحسين حياة المرضى المصابين بالجلوكوما (المياه الزرقاء) والصرع والتهاب المفاصل وداء الشقيقة واختلاجات وغيرها من الآلام، فضلا عن السرطان.

وتصبح بنما بذلك أوّل بلد في أمريكا الوسطى يوافق على قانون يشرّع استخدام القنّب الهندي. وستخصع عمليات الزراعة والاستخدام والتسويق، بما في ذلك التصدير، لرقابة عبر رخص تمنحها الدولة.