"تشو رونغ" الصينية تقطع أكثر من 1064 مترا على سطح المريخ في 100 يوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين أن مركبتها الفضائية "تشو رونغ" قطعت أكثر من 1064 مترا على سطح المريخ حتى امس الأثنين، وهو رقم قياسي جديد تم تسجيله في اليوم المائة من هبوطها على الكوكب الأحمر.



وأصدرت إدارة الفضاء الصينية سلسلة من الصور الجديدة لمهمة المريخ الصينية ضمت مسار التنقل للمركبة الفضائية ونقاط التنقل والمسافة المقطوعة التي التقطتها المركبة، إضافة إلى الصورة البانورامية لمنطقة الدورية التي التقطتها مركبة الهبوط.

وكان قد تم إطلاق "تشو رونغ" في 23 يوليو 2020، وهبطت على سطح المريخ في 15 مايو .. وقد أكملت مهام الاستكشاف المخطط لها بحلول 15 أغسطس، على الرغم من قدرتها على العمل بعد ذلك بكثير.

يذكر أن المركبة تم تصميمها بمتوسط ​​عمر متوقع يبلغ ثلاثة أشهر وتمثلت مهمتها الأساسية في البحث عن علامات الجليد المائي ومراقبة الطقس ودراسة تكوين السطح.

ومن المقرر الآن أن تقوم المركبة المدارية "تيان ون-1"، التي توفر وصلة الاتصالات الخاصة بالبعثة، بتغيير مدارها لبدء الاستشعار عن بعد للسطح وتقييم الغلاف الجوي للمريخ.

وأظهرت تقارير إدارة التحكم في المهمة من بكين أن كل من العربة الجوالة والمركبة المدارية في حالة جيدة وتعمل بشكل جيد.

وذكرت اللجنة القائمة على مهمة استكشاف المريخ، أن العربة الجوالة ستستمر في القيادة نحو الجزء الجنوبي من "يوتوبيا بلانيتيا"، المنطقة التي هبطت فيها.