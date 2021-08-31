قرقاش: الاتصال الهاتفي بين ابن زايد وأردوغان اتسم بالودية والإيجابية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر"، "اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان إيجابيا ووديا للغاية، لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء والاشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة".

​وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

​كما التقى مستشار الأمن الوطني في الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي اعتبرها الأخير مرحلة جديدة في العلاقات بين الإمارات وتركيا.

وقال أردوغان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها خطط جادة للغاية تجاه تركيا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الإمارات ستقوم قريبا باستثمارات كبيرة في بلده. كما أوضح الرئيس التركي بقوله إن الإمارات لديها أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية تجاه تركيا.