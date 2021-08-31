العراق يطلق عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Cell

وقالت "وكالة الأنباء العراقية"، إن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع اليوم، بعملية ثار الشهداء من 6 محاور"، مؤكدة أن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأصاف الحسيني، أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد طيران الجيش".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالإضافة إلى القبض على آخر.

وبحسب وكالة بغداد اليوم، أكدت خلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم الإرهابي شمال شرق محافظة ديالي، موضحة أن كلا من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق، أشرف على العملية التي قتل فيها اثنين من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق.

وتمكنت أجهزة الاستخبارات العراقية، في 25 أغسطس/ آب الجاري، في عملية نوعية، من قتل قياديين اثنين واعتقال 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في حزام العاصمة وعدة محافظات في البلاد.

يذكر أن العراق كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".