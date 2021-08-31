الشرطة المصرية تنشر فيديو تحرير "طفل الغربية" المختطف

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطعا صورته كاميرات المراقبة لثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي قاموا باختطاف أحد الأطفال أثناء تواجده برفقة والدته.

وأظهر المقطع المصور خطف الطفل من أمام منزله بمدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، في دلتا مصر، وسحل والدته في الشارع، وهي تحاول إنقاذه، وهو ما أثار حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان وزارة الداخلية المصرية إنه بعد الإبلاغ عن عملية الخطف تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية.

وأضاف البيان، أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى إرتكاب الحادث وتبين أنها مبلغ بسرقتها فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل.

وتابع البيان أن الجناه قام بالتخطيط لسرقة السيارة واستخدامها فـى إرتكاب الحادث ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة، وتم توجيه عدة مأموريات متزامنة وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابى.

وأكد البيان أنه تم ضبط بندقيتين آليتين بحوزة المتختطفين، مشددا على أنه تمت المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً.

ولفت البيان إلى أن المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة، ما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية.

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