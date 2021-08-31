الإمارات تعلن قائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي دون تطبيق إجراءات الحجر

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت القائمة المنشورة عبر وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وجود دول عربية في القائمة، والتي ستدخل أبو ظبي، دون إجراءات احترازية أو تطبيق بروتوكول الحجر الصحي عليها، بدءا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

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وضمت قائمة الدول العربية، دول: "الأردن، والبحرين، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، وجزر القمر".

وجاءت باقي الدول على القائمة على النحو التالي: "أستراليا، وأرمينيا، وألبانيا، والبرتغال، والتشيك، والدنمارك، والسويد، والصين، وألمانيا، والمجر، والنرويج، والنمسا، واليابان، واليونان، وأوكرانيا، وإيطاليا، وأيرلندا، وسلطنة بروناي، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوتان، وبولندا، وتايوان، وتركمنستان، وجزر المالديف، ورومانيا، وسان مارينو، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وجزر سيشل، وصربيا، وطاجيكستان، وفنلندا، وقبرص، وقرغيزستان، وكرواتيا، وكندا، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورغ، ومالطا، وموروشيوس، ومولدوفا، وموناكو، ونيوزلندا، وهولندا، وهونغ كونغ".

وكانت السلطات الإماراتية قد حذرت من أنها قد تشدد الإجراءات الوقائية مع الذين لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق.

وصرحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس الثلاثاء، إن الإمارات التي يقطنها نحو 9 ملايين نسمة ووسعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من الـ16 فصاعدا، قامت بتطعيم حوالي 65 في المئة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

​وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: "تتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبا في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".

وأضاف "ترددك اليوم يقف عائقا أمام ما نصبو إليه ويعرض أهلك ومحبينك ومجتمعك للخطر. تلقيك التطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من هذا الوباء"، وفقا لـ "رويترز".