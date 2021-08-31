كل ما تريد معرفته حول ساعة أبل الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يتطلع عشاق أبل للتعرف على مواصفات ساعة أبل Apple Watch Series 7 الجديدة التي يترقب طرحها خلال الشهر القادم.



وتستمر التسريبات التي تكشف عن مواصفات الساعة في الظهور، وكان أحدثها، تصميم جديد بشاشة وحواف أكثر انبساطًا ومعالج أسرع وشاشات أكبر حجما.

وذلك وفق تغريدات للخبير التقني الموثوق "مارك جورمان"، والذي أفاد أن الشاشات الأكبر حجما للساعة، ستأتي ومعها مجموعة وجوه جديدة للساعة الخارجية تناسب حجم الساعة.

كما أكد جورمان على أن ساعة أبل المرتقبة، Apple Watch Series 7 ستكون متاحة بأكثر من حجم، بدافع من توفير الشركة لأكثر من خيار للمستخدمين.

أبرز التسريبات

وسبق أن كشف تسريب جديد عن مفاجأة حول ساعة أبل المرتقبةApple Watch Series 7، والمقرر إعلان تفاصيلها خلال مؤتمر أبل السنوي الشهر المقبل.

وحسب ما ذكره حساب MacRumors، على موقع تويتر، الذي اشتهر بنشر تسريبات تتعلق بأجهزة أبل الجديدة، فإن الساعة المرتقبة بحجمين مختلفين.

وقال الساعة ستتوفر بشاشة بحجم 41 ملي، و الطراز الآخر 45 ملي.

وحال صحت هذه التسريبات، فسيكون هذا هو التغيير الثاني في حجم شاشة Apple Watch منذ عام 2018، عندما قدمت أبل شاشة أكبر بنسبة 30% مع Apple Watch Series 4.