خاصية إجبارية جديدة في أنستجرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن تطبيق أنستجرام عن خاصية ملزمة لمستخدميه بإضافة تواريخ أعياد ميلادهم كشرط أساسي ليتمكنوا من استخدام التطبيق.



وكان قد بدأ انستجرام في فرض إضافة تاريخ الميلاد للمستخدمين بداية من عام 2019، وهي الخاصية التي لم تكن ملزمة للمستخدمين الأقدم من هذا التاريخ.

ووفق موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، سيعمم أنستقرام هذا الشرط على كافة المستخدمين، ممن لم يوثقوا تاريخ ميلادهم ضمن بياتاتهم الشخصية، حتى يسمح لهم بإستخدام حساباتهم الخاصة.

وجاء إعلان أنستقرام عن هذا الشرط في بيان رسمي، طالبت به الشركة المسئولة عن التطبيق كافة المستخدمين بإضافة بيانات تواريخ ميلادهم في حالة عدم توفرها.

أداة بحث جديدة

وأعلن تطبيق أنستقرام عن آلية بحث جديدة للهواتف الذكية، ستعرض اقتراحات للصور ومقاطع الفيديو بدلاً من مجرد حسابات المستخدمين والهاشتاق.

وحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن أنستقرام قدم نظام البحث الجديد لتطبيقه على الهواتف، لتضييق الفجوة بينه وبين تطبيق تيك توك، الذي يطبق الأسلوب نفسه عند القيام بالبحث عبر منصته.

وطرح أنستقرام، التحديث الجديد لعملية البحث، عبر المدونة الرسمية للتطبيق، ومن خلالها يتم وصف طريقة استخدام التحديث الجديد بشكل صحيح.

غير أنها لم تفعل حتى الآن على نطاق دولي لكافة المستخدمين، وذكر الموقع أن ما يريده أنستجرام هو عرض الصور ومقاطع الفيديو حول ما يبحث عنه المستخدم، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف محتوى جديد دائما.