كيف ينافس "كو" الهندي "تويتر"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوز تطبيق «كو»، البديل الهندي لـ«تويتر»، 10 ملايين مستخدم لتضييق الفجوة مع تطبيق المراسلات القصيرة الأمريكي بعد الخلافات المتكررة مع الحكومة المحلية، خلال الأشهر القليلة الماضية.



وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن التطبيق الذي لم يتجاوز عمره 16 شهراً، والذي يسمح للمستخدمين بإرسال منشورات تشبه التغريدات باللغة الإنجليزية وسبع لهجات هندية مثل الهندية والكانادا، شهد انضمام نحو 85% من مستخدميه منذ فبراير، عندما تصاعدت الخلافات بين «تويتر» وإدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وبدأ وزراء الحكومة الهندية والسياسيون المعارضون ونجوم الكريكيت ومشاهير بوليوود إطلاق منشورات باللهجات الهندية عبر تطبيق «كو». وامتثلت «تويتر»، التي بلغ عدد مستخدميها 17.5 مليون مستخدم شهرياً في وقت سابق من هذا العام في الهند، للقواعد الحكومية الجديدة هذا الشهر، بعد تعيين مديرين تنفيذيين جديدين يتمركزان في الهند، بما في ذلك مسؤول عن الامتثال للقواعد.

وقال أبراميا رادا كريشنا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كو» التي يقع مقرها في بنجالور، واسمها الرسمي هو بومبينيت تكنولوجيز: لقد ظهرنا في دائرة الضوء بسبب مناوشات «تويتر» مع الحكومة، لكن سرعان ما أدرك المستخدمون أنه يمكنهم التعبير بلغتهم الأم فقط على «كو».

يربط تطبيقنا الهند الناطقة باللغة الإنجليزية بالهند، التي لا تتحدث الإنجليزية في بلد به 700 مليون مستخدم للإنترنت، وهذا أمر جيد للغاية.