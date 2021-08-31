في الربع الثاني.. نمو إيرادات "زوم" 54% إلى 1.02 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت شركة زوم المسؤولة عن تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت أمس الاثنين إنها لا تزال تشهد نموا اقتصاديا مطردا في الربع الثاني من العام، محققة أول إيرادات فصلية لها بقيمة تزيد على مليار دولار.



وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثاني 02ر1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 54% على مدى العام.

وفي الشهور الثلاثة حتى نهاية يوليو حققت الشركة 9ر316 مليون دولار.

ويزيد هذا بأكثر من 70% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق. ولا تزال زوم تستفيد من اتجاه العمل المنزلي المتسارع بسبب جائحة فيروس كورونا.