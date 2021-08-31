ما السبب.. الصين تحظر الامتحانات للتلاميذ في سن السادسة والسابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم الصينية، الثلاثاء، حظر الامتحانات للتلاميذ الذين يبلغون من العمر 6 و7 أعوام.



وذكرت أن هذا التغيير الجديد يأتي من بين الجهود المبذولة لمنع الضغط المفرط على التلاميذ.

وحتى الفئات العمرية الأكبر سنا في المدارس الابتدائية، يجب عليها إجراء الامتحانات في نهاية كل عام دراسي فقط، حسب القواعد الجديدة.

وكانت الصين قد أدخلت مؤخرا سلسلة كاملة من القواعد التي تهدف إلى راحة الطلبة، وصدر قرار بضرورة أن يقوموا بأداء واجبات منزلية أقل، حيث يجب عليهم بدلا من ذلك أن يكونوا قادرين على ممارسة المزيد من الأنشطة الرياضية.

وكانت الحكومة أعلنت أيضا في أواخر تموز/يوليو الماضي، إصلاحات في قطاع التعليم الخاص، حيث تم منع معاهد التعليم الخاص من التدريس للطلاب في عطلات نهاية الأسبوع.

كما سيتم وقف التعليم الخاص للأطفال دون سن السادسة تماما.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الإجراءات الجديدة تأتي كخطوة لضمان المزيد من العدالة في قطاع التعليم.