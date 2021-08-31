نصائح عامة لحماية سيارتك من حر الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تتطلب السيارة رعاية خاصة في فصل الصيف، لا تقل عن تلك التي نجريها في فصل الشتاء تحديدا، للحفاظ على قدرات السيارة لأطول فترة ممكنة



وقدم موقع "بريك ستوجو" قائمة بخمسة نصائح عامة، باتباعها يحافظ السائق على سيارتها خلال فصل الصيف دون تعرضها بضرر.

النصيحة الأولى:

الحفاظ على ارتفاع مدعل السوائل بالسيارة، ويشمل ذلك، سوائل المحرك، التي تسهم في تبريده أثناء عملية الاحتراق، مع فحص مستوى الزيت وفحص سائل المكابح وسائل ناقل السرعة باستمرار للتأكد من سلامتها.

النصيحة الثانية:

الحفاظ على معدل ضغط الهواء في الإطارات، وعدم السير بإطارات فارغة نسبيا، وذلك لخطورة حرارة الأرض على مطاط الإطار الخارجي، بالإضافة لاستخدام نوع إطارات مناسب للصيف.

النصيحة الثالثة:

تكون بالحفاظ على أداء مكيف الهواء، بالحفاظ دائم على فلاتره نظيفة، والحرص على تدوير هواء المكيف بجميع أنحاء السيارة من الداخل.

النصيحة الرابعة:

الحفاظ على نظافة السيارة من الداخل والخراج، نظرا لأنه خلال الصيف تتراكم الأتربة بشكل أكبر من فصل الشتاء.

النصيحة الخامسة:

حماية السيارة من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لما قد يتسبب به ذلك في أضرار للسيارة والطلاء.