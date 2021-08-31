شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 216.97 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و685233.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 638700 38978552

الهند 438210 32737939

البرازيل 579308 20741815

روسيا 363012 6901152

المملكة المتحدة 132485 6757650

فرنسا 114308 6746283

تركيا 56423 6365189

الأرجنتين 111383 5173531

إيران 107151 4960744

كولومبيا 124811 4905258.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 20764 1881213

36 - المغرب 12540 856049

38 - الأردن 10398 796259

43 - الإمارات 2039 717374

45 - تونس 23430 662752

47 - لبنان 8044 600451

49 - السعودية 8539 544225