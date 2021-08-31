شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: نولى أهمية عالية لشراكتنا مع دول الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن دولته تولي أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.

من جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي العراق حكومة وشعباً، بالنجاح الذي شهده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، معتبرا إياه خطوة مهمة لإبراز دور العراق الحضاري، وتوطيد سبل التعاون في المنطقة، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات.

وأكد أن بعثة أوروبية ستشارك في مراقبة تنفيذها، وكذلك في تعضيد جهود الحكومة العراقية الساعية لأن تكون هذه الانتخابات ونتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.