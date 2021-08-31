شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن مد العمل بالتوقيت الصيفى بالإدارات العمومية حتى 14 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، تمديد العمل بالتوقيت الصيفي، بالإدارات العمومية ومكاتب البريد، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر المقبل.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية -في بيان- أن القرار يأتي في ضوء توصيات لجنة عمليات إدارة جائحة فيروس كورونا المستجد حول تطوّر الوضع الوبائي في البلاد والإجراءات الضرورية لمزيد من السيطرة على انتشار الجائحة.

وأوضحت الرئاسة التونسية أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي في البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 سبتمبر.