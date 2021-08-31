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تونس تعلن مد العمل بالتوقيت الصيفى بالإدارات العمومية حتى 14 سبتمبر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، تمديد العمل بالتوقيت الصيفي، بالإدارات العمومية ومكاتب البريد، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر المقبل.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية -في بيان- أن القرار يأتي في ضوء توصيات لجنة عمليات إدارة جائحة حول تطوّر الوضع الوبائي في البلاد والإجراءات الضرورية لمزيد من السيطرة على انتشار الجائحة.
وأوضحت الرئاسة التونسية أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي في البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 سبتمبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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