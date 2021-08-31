شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: مقتل شرطى بهجوم مسلح فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شرطي في هجوم مسلح بمحافظة كركوك شمالي البلاد.



وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن تنظيم "داعش" الإرهابي شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة للفوج الأول بالشرطة الاتحادية في أطراف قرية الدب ب‍كركوك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ ما أسفر عن استشهاد عريف بالشرطة.

وكانت قد أعلنت الشرطة العراقية عن العثور على عبوات ناسفة ومقذوفات طائرة مسيرة في قاطع عمليات كركوك.

وذكرت الشرطة - في بيان - أن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عملية استباقية لتفتيش عدد من القرى ضمن قاطع المسؤولية بناحية الرياض في كركوك، أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة، و3 مقذوف طائرة مسيرة".