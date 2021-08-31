الحوثي يدعو أمريكا والسعودية إلى الانسحاب من اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" كواجهة سياسية لإدارة مناطق سيطرة الجماعة، عبر "تويتر": "مع خروج آخر مستعمر أمريكي من أفغانستان، أدعو أمريكا وحليفتها السعودية إلى الخروج من اليمن وإعداد خطة الانسحاب من الجمهورية اليمنية".

وأضاف: "حتى يعيش الشعب اليمني الاستقرار بعيدا عن الاحتلال والوصاية التي لن يقبل بها الشعب وإن طالت المواجهات".

وخلص الحوثي إلى القول: "اليمن مقبرة الغزاة".

ويأتي تعليق القيادي في جماعة "أنصار الله" بعد إعلان أمريكا، اليوم الاثنين، استكمال انسحاب قواتها من أفغانستان وذلك بعد 20 عاما تقريبا من غزوها للبلاد، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.



وتتهم "أنصار الله"، الولايات المتحدة بالإشراف على عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بما فيها القيود المفروضة على المنافذ التي تديرها الجماعة، وتحملها التداعيات الإنسانية الناجمة عن ذلك.

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