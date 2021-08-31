التحالف العربي: اعترض طائرة مسيرة ملغومة للحوثيين حاولت استهداف مطار أبها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان، إن شظايا تناثرت في محيط المطار جراء عملية الاعتراض، دون أن تقع خسائر مادية أو بشرية.

كان التحالف العربي، أعلن الاثنين اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه باتجاه جازان السعودية.

كما أعلن الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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