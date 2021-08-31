شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: إجراءات جديدة لضمان دقة الكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها اتخذت إجراءات جديدة لضمان دقة اختبارات الكشف عن (كوفيد-19) على مستوى المختبرات، وذلك خلال الثلاثة أيام المقبلة لضمان لعدم تضارب النتائج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الإجراءات تتمثل في التحقق الشديد من دقة الأجهزة المستخدمة في التشخيص المختبري من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة، ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل، وتحديد واعتماد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج.

وأضاف البيان أن الإجراءات، تشمل كذلك، إلزام جميع المختبرات باستخدام منصة المختبر الإلكتروني ” E-Labs ” التابعة لوزارة الصحة فقط للإبلاغ عن نتائج الاختبارات، ودعوة المسافرين إلى الخارج استرداد نتائج اختبارات (كوفيد-19) عن طريق تحميل وثيقة “الجواز الصحي” الذي سيكون متاحًا على البوابة الاليكترونية.