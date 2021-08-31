شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخفيض أسعار المنتجات على حسب الجودة مفيد للمستهلك؟.. مختص يجيب ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الاستشاري في خدمة العملاء محمد صالح، أن تخفيض أسعار المنتجات بين الشركات على حسب الجودة هو أسهل طريق لفشل هذه الشركات في السوق.

وأضاف في لقاء مع قناة ” الإخبارية “، أن الشركات غير المنتجة للسلع، ليس لديها طريق للنجاح في السوق سوى تقديم خدمة متميزة.

وأشار إلى أن تقديم خدمة مميزة سوف يؤدي إلى إقبال العملاء على المنتج المقدم، مشدداً على أن هذه الطريقة أفضل من حرب الأسعار بين الشركات.