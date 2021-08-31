شكرا لقرائتكم خبر عن «شركة الكهرباء» توضح آلية تسجيل عداد الكهرباء باسم المستأجر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء طريقة وآلية تسجيل عداد الكهرباء باسم المستأجر والأوراق المطلوبة للتسجيل.
وبينت الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين على “تويتر”: أن المستأجر هو من يقوم بالدخول على الموقع والضغط على أيقونة بدء الخدمة؛ لبدء العلاقة التعاقدية للخدمة الكهربائية بين الشركة والمستفيد.
وأضافت “السعودية للكهرباء”، أنه يمكن الاطلاع على شرح آلية تقديم طلب بدء وإنهاء خدمة، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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