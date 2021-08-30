شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «تطبيق توكلنا» بشأن بيانات التحصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا أن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة أولا ثم تظهر بعد ذلك في التطبيق.

وأضاف “توكلنا”، رداً على سؤال مواطن استفسر بشأن عدم ظهور إشعار بحالة “محصن” رغم تلقيه اللقاح، أنه يمكن الحصول على بيانات التحصين من خلال التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937 ، لكي يتم إرسال البيانات إلى توكلنا.

وفي وقت سابق، أوضح تطبيق توكلنا آلية تغيير البيانات الشخصية في لوحة بيانات التطبيق.

وقالت إدارة «توكلنا» رداً على استفسار مواطنة حول طريقة تغيير صورتها في التطبيق: «إن البيانات الشخصية في لوحة بيانات توكلنا يتم قراءتها من أبشر، وعند تعديلها في أبشر سوف تتغير في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد».

جدير بالذكر أن التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر «توكلنا أبشر» من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.