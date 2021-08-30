شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء اليوم الاثنين، أن الدفاعات السعودية اعترضت صاروخاً باليستيا أطلقته الميلشيات الحوثية نحو نجران. وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي.

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