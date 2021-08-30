شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوجه 4 نصائح لقادة المركبات عند المرور بالقرب من المدارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات السلامة المرورية عند المرور بالقرب من المدارس. ووجه المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، 4 نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس مع بداية العام الدراسي. وقال الإدارة العامة للمرور، عند مشاهدة اللوحة الإرشادية اتبع ما يلي: – خفض سرعة المركبة – تجنب الوقوف وسط الطريق – عند وجود حافلة مدرسية التزم بمسافة كافية بينك وبين الحافلة – الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يوجه 4 نصائح لقادة المركبات عند المرور بالقرب من المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.