شكرا لقرائتكم خبر عن طرق فعالة لحماية رسائلك على «واتساب» من الاختراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

يجد المحتالون الإلكترونيون بانتظام طرقًا لاقتحام حسابات مستخدمي واتس أب، وغالباً ما يستخدمون تقنيات الهندسة الاجتماعية مثل عمليات التصيد الاحتيالي. وقد تأتي هذه الهجمات على شكل رسائل واتس أب يرسلها مهاجمون ينتحلون صفة أحد أقرباء أو أصدقاء المستخدم.

ويطلب منك “الصديق” مشاركة رمز مكون من ستة أرقام يصل إليك عبر رسالة نصية قصيرة، وبمجرد مشاركة الرمز، يتم حظر دخولك إلى حسابك.

ولحسن الحظ، هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها قفل حسابك والحفاظ عليه في مأمن من أعين المتطفلين، وهي تنطوي إلى حد كبير على جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتسللين لتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إضافة مستويات إضافية من الأمان، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

لا تقم أبدًا بتسليم الرمز المكون من ستة أرقام

تجنب إعطاء الرمز المكون من ستة أرقام لأي شخص للتحقق من حساب واتس أب الخاص بك، فهذا الرمز الذي يصل إلى هاتفك عبر رسالة نصية خاص لك ولا يجب مشاركته مع أحد على الإطلاق. واحذر من ألاعيب المحتالين الذين يحاولون انتحال شخصية شخص قريب منك ليتمكنوا من الحصول على هذا الرمز.

تمكين التحقق على خطوتين

يمكنك ربط رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي بشكل أوثق ببطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك، ومع ذلك، يمكنك أيضًا تعيين رقم تعريف شخصي لعدد من الحسابات عبر الإنترنت، بما في ذلك ملف تعريف واتس أب الخاص بك. ويستخدم واتس أب رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام للتحقق من أنك تحاول تسجيل الدخول إلى حسابك.

ولإعداد رقم التعريف الشخصي افتح واتس أب، واذهب إلى الإعدادات وانقر على “التحقق بخطوتين”. انقر على “تمكين” وأدخل رقم التعريف الشخصي الذي تختاره. سيطلب واتس أب أحيانًا رقم التعريف الشخصي هذا عند استخدام التطبيق للتحقق مرة أخرى من هويتك، وهذا يمنع المتسللين من قراءة النصوص الخاصة بك إذا كانوا يعرفون كلمة المرور لحسابك، ولكن ليس رقم التعريف الشخصي الخاص بك، وثم سيُطلب رقم التعريف الشخصي أيضًا لإضافة جهات اتصال. وإذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إضافة عنوان بريد إلكتروني يمكنك من خلاله استرداد الحساب إذا نسيت رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

تعديل إعدادات الخصوصية

يحتوي واتس أب على عدد من إعدادات الخصوصية التي، في حالة تنشيطها، تجعل من الصعب على المتسللين معرفة هويتك، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من صعوبة استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية المستخدمة كثيرًا لاقتحام حسابات المستخدمين.

أحد الإعدادات التي تستحق التغيير هو من تشارك معه صورة ملفك الشخصي وحالتك وتفاصيل أخرى، ويمكنك حظر الأشخاص غير المسجلين في دفاتر جهات الاتصال الخاصة بك من رؤية هذه التفاصيل بما في ذلك رقم هاتفك. انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية> وحدد “جهات الاتصال الخاصة بي” لأي شيء تريد إخفاءه.