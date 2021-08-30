لأول مرة منذ فترة طويلة... اتصال هاتفي بين محمد بن زايد وأردوغان

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

​وكان مستشار الأمن الوطني في الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، التقى في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي اعتبرها الأخير مرحلة جديدة في العلاقات بين الإمارات وتركيا.

وقال أردوغان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها خطط جادة للغاية تجاه تركيا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الإمارات ستقوم قريبا باستثمارات كبيرة في بلده. كما أوضح الرئيس التركي بقوله إن الإمارات لديها أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية تجاه تركيا.

من جانبها، قالت وكالة أنباء الإمارات، حينها، إن "الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين".