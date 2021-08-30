شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. العثور على عبوة جاهزة للتفجير جنوب الشويرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا العثور على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير بإحدى غرف صمامات الهواء الواقعة جنوب الشويرف، على المسار الناقل للمياه من حقل الحساونة، وفق ما نشرت روسيا اليوم.

وأكد جهاز تنفيذ وإدراة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن القوة المشتركة لحماية النهر الصناعي اكتشفت يوم أمس الأحد عثرت خلال دورياتها التفتيشية للتأكد من سلامة مكونات النهر الصناعي على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير بإحدى غرف صمامات الهواء الواقعة جنوب الشويرف على المسار الناقل للمياه من حقل الحساونة.

وأشار جهاز النهر الصناعي إلى أن الجهاز التنفيذي يستنكر وبشدة مثل هذه التصرفات باستهداف مكونات المشروع وتهديد الأمن القومي المائي، والتي تكررت في السابق عدة مرات آخرها عملية التفجير للمحطة 353 الواقعة على المسار الشرقي للمنظومة.