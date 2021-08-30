شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 1500 دولاب مطلى باللون الذهبى مخصصة للمصاحف بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال الصيانة لأكثر من 1500 دولاب مخصصة للمصاحف فى المسجد الحرام، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من عملية صيانة الأبواب المطلية باللون الذهبى لتقديم أفضل خدمة لزوار المسجد الحرام بما يتناسب مع زوار الحرم المكي.

جانب من عملية الصيانة



صيانة دولاب

وأوضح جابر بن أحمد الودعاني، مدير ادارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، أنه من ضمن أعمال الإدارة الإشراف على تنفيذ صيانة وتنظيف وتطهير وتلميع الدواليب الخاصة بالمصاحف بالمسجد الحرام، والتأكد من تعقيمها ونظافتها على الدوام حرصاً من الرئاسة على توفير بيئة نقية تعين قاصدي البيت الحرام على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.



تنظيف دواليب المصاحف



صيانة دولايب المصاحف

أكد جابر بن أحمد الودعانى، أن المواد المستخدمة فى تلميع الدواليب، مواد طبيعية ذات خصائص ومميزات متوافقة مع المعايير الصحية المتبعة فى مواد تطهير الحرم المكى الشريف، ويستخدم مواد صديقة للبيئة وتضمن لمعان الدواليب لوقت أطول.

وتابع: "قامت الإدارة بصيانة أكثر من 1500 دولاب وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ويقوم بتنفيذ هذه الأعمال فريق مختص، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أى عيوب باستخدام أحدث التقنيات".

كما نفذت الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أربعة مداخل إضافية لخدمة قاصدى البيت الحرام، ولخدمة عربات التنقل العاملة للوافدين، بالتزامن مع زيادة أعداد المعتمرين بـ60 ألف معتمر، والمداخل الجديدة هي: (مدخل "الشيبيكة" عبر جسر الشبيكة، ومدخل وسلم "الأرقم"، ومدخل "المروة" ومدخل سطح الدورات القشاشية).

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا من تجول العربات المتنقلة من المداخل الجديدة فى المسجد الحرام، وقال أحمد المقاطى، مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام: "إن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من 5000 عربة عادية وقرابة 3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدى المسجد الحرام، من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة".