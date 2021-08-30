تعرّف على أعلى درجات حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى درجات حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم الإثنين . وأفاد المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في عرفة وبلغت 49 درجة مئوية . وكشف عن باقي درجات الحرارة في المملكة كالتالي : – ينبع 48

– القيصومة 47

– حفر الباطن 47

– المدينة المنورة 45

– رفحاء 45

– الأحساء 45

– الدمام 44.4

– الرياض 44

– الخرج 44

– القصيم 44

– عرعر 44

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